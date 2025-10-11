Pinelli | La separazione delle carriere non sarà di pregiudizio per i cittadini

"E' vero che l'aspetto della separazione delle carriere non deve essere valutato come assolutamente risolutivo per il sistema giustizia. Detto questo, non credo che la separazione delle carriere, qualora approvata, sarà di eventuale pregiudizio per i cittadini ". Così Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, intervistato alla Festa del Foglio a Firenze da Ermes Antonucci. "Faccio presente - ha aggiunto - che in tutti i Paesi del mondo che hanno un processo accusatorio è prevista la separazione delle carriere, così in Germania, in Svezia, in Canada, in Portogallo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

