Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Pietrelcina è risultato beneficiario di un finanziamento regionale pari a 3.000.000,00 euro nell’ambito dell’ Avviso pubblico “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 12 del 9 ottobre 2025 della Giunta Regionale della Campania. L’intervento, finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027 e del Programma Regionale FESR Campania 2021–2027, riguarda la realizzazione dei “Lavori di adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali via San Giuseppe, via Piana Romana, via Quadrielli e via Nocelle, di collegamento con la strada provinciale 58”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pietrelcina, finanziamento di 3 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade