pietrelcina finanziamento di 3 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Pietrelcina è risultato beneficiario di un finanziamento regionale pari a  3.000.000,00 euro  nell’ambito dell’ Avviso pubblico “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”, approvato con  Decreto Dirigenziale n. 12 del 9 ottobre 2025  della  Giunta Regionale della Campania.   L’intervento, finanziato con risorse del  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027  e del  Programma Regionale FESR Campania 2021–2027, riguarda la realizzazione dei  “Lavori di adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali via San Giuseppe, via Piana Romana, via Quadrielli e via Nocelle, di collegamento con la strada provinciale 58”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

