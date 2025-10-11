Piero Pelù Rumore dentro un film di Francesco Fei | anteprima il 5 novembre al Festival dei Popoli a Firenze

Lopinionista.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

piero pel249 rumore dentro un film di francesco fei anteprima il 5 novembre al festival dei popoli a firenze

© Lopinionista.it - “Piero Pelù. Rumore dentro”, un film di Francesco Fei: anteprima il 5 novembre al Festival dei Popoli a Firenze

In questa notizia si parla di: piero - rumore

Venezia 82, in anteprima il film Piero Pelù. Rumore dentro

“Piero Pelù. Rumore dentro” al cinema dal 10 al 12 novembre

“PIERO PELÙ – RUMORE DENTRO”: il film evento alla Mostra del Cinema di Venezia

Cinema: 'Piero Pelù. Rumore dentro' al 66° Festival dei Popoli - Don't call me a Rock Star ” è il racconto intimo diretto dal regista FRANCESCO FEI su un capitolo cruciale nella vita dell’icona del rock italiano PIERO PELÙ, sarà presentato in ... Da nove.firenze.it

Piero Pelù: a Firenze, Milano e Roma le anteprime del docufilm “Rumore Dentro” - Rumore Dentro", il docufilm che racconta la rinascita del cantautore dopo uno shock acustico, sarà presentato con tre anteprime. Scrive spettakolo.it

Cerca Video su questo argomento: Piero Pel249 Rumore Dentro