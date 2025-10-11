Piero Pelù rumore dentro Dall’incidente alla ‘rinascita’ la vita del cantante diventa film

Firenze, 10 ottobre 2025 - “ Piero Pelù. Rumore dentro” (titolo internazionale: “Noise Inside. Don't call me a Rock Star”), il racconto intimo diretto dal regista Francesco Fei su un capitolo cruciale nella vita dell’icona del rock italiano Piero Pelù, sarà presentato in anteprima il 5 novembre alle 21.30 al Festival dei Popoli di Firenze con un incontro speciale al cinema La Compagnia. Inoltre, il 6 novembre alle ore 20 a Milano all’Anteo Palazzo del Cinema e il 7 novembre alle ore 20 a Roma presso Cinema Barberini, Piero Pelù e Francesco Fei saranno presenti per i saluti in sala. Maggiori info su nexostudios. 🔗 Leggi su Lanazione.it

