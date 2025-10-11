Pier Paolo Pasolini per pura passione 50 anni dopo
David ParentipresentaPASOLINIPer Pura Passione – . 50 Anni Dopo .Sabato 11 Ottobre, alle ore 17, alla Chiesa di Sant’Andrea - Centro U.C.A.I. di Parma, con il Patrocinio del Comune di Parma e della Regione Emilia Romagna si inaugurerà una mostra di opere pittoriche e grafiche di David Parenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: pier - paolo
Omicidio Minguzzi, Rosanna, madre coraggio: “Sì, Pier Paolo meritava questa giustizia terrena
Elio Germano e Teho Teardo a Foiano della Chiana con “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini
Elio Germano e Teho Teardo con “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini
Racconti di Jonathan Bazzi e Luca Ricci, Paolo Giordano su scrivere la natura, Paolo Nori su Dostoevskij e poi Luigi Ghirri, Giangiacomo Feltrinelli, Pier Paolo Pasolini, duelli letterari: Eco vs Follett, Franzen vs Roth e i fumetti. Leggi Finzioni! - X Vai su X
10 ottobre 1985, muore Orson #Welles. "Riguardo La ricotta ricordo quel rapporto, per me abbastanza assurdo, fra Pier Paolo e Welles. Pasolini lo volle a tutti i costi - e giustamente - perché nessuno meglio del 'mito' Welles poteva esprimere e rappresentare il - facebook.com Vai su Facebook
Altre Indagini: la morte di Pasolini - Nella nuova puntata Stefano Nazzi racconta le ricostruzioni della notte in cui fu ucciso Pier Paolo Pasolini, il processo e le indagini che seguirono ... Segnala ilpost.it
A 50 anni dalla morte un omaggio in parole e musica al grande Pier Paolo Pasolini - Lunedì 13 ottobre a Gambettola prende il via la serie di appuntamenti dedicati a Pier Paolo Pasolini, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel novembre 1975. cesenatoday.it scrive