Picierno | Il pacifismo non può essere disimpegno La difesofobia va smontata dicendo la verità

"La solitudine del riformista è un genere letterario", esordisce Pina Picerno, eurodeputata e vicepresidente del Parlamento europeo, intervistata alla Festa dell'Ottimismo del Foglio a Firenze. E subito Picierno chiarisce il senso di quella definizione: " Riformista è una posizione scomoda, senza dubbio, perché oggi spiegare che fare politica non è sventolare una bandiera identitaria è quasi rivoluzionario. Ma se i riformisti si accontentano di mitigare gli estremi, smarriscono la loro funzione ". Per l'esponente del Pd, "fare politica significa costruire futuro in un mondo che cambia rapidissimamente". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it