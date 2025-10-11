Piccoli cavalieri Jedi crescono via al corso di spada laser

"La forza sia con te", è il mantra della saga di Star Wars ma anche il motto di Valentina e Riccardo, giovane coppia di Corsico che ha deciso di aprire un’accademia per i corsi di spada laser nella città dove vivono. Ogni mercoledì, dalle ore 20 alla palestra Buonarroti di via XXIV maggio, si apprende la disciplina con grandissima serietà "ma anche tanto divertimento", sottolinea Valentina Minniti, esperta professionista, insieme al marito Riccardo Pavesi, nella JG Saber Show Academy, nata nel 2012 e presente anche a Milano. Un’accademia di formazione per aspiranti Jedi e Sith (i protagonisti della saga stellare diretta da George Lucas), dove si imparano le tecniche per usare la spada laser. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piccoli cavalieri Jedi crescono, via al corso di spada laser

In questa notizia si parla di: piccoli - cavalieri

WEEKEND – PICCOLI E GRANDI CAVALIERI ALLA CARICA Se fosse una canzone potremmo chiamarla “Fango & Sorrisi” Perché sabato 11 il campo Calcagno sarà ancora una volta casa, rifugio e paradiso di chi ama l’ovale. In campo, per Superb - facebook.com Vai su Facebook

Piccoli cavalieri Jedi crescono, via al corso di spada laser - "La forza sia con te", è il mantra della saga di Star Wars ma anche il motto di Valentina e Riccardo, giovane coppia di Corsico che ha deciso di aprire un’accademia per i corsi di spada laser nella ci ... Lo riporta msn.com