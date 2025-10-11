Picchiata perché non indossa il velo e volevano allontanarla dall' Italia Il padre | Metodo educativo
Non voleva indossare il velo islamico, e per questo motivo fin da ragazzina ha dovuto sopportare le violenze del padre, disposto anche a picchiarla pur di imporle quel simbolo. La giovane ha dovuto attendere di essere maggiorenne; poi ha preso coraggio ed è andata a denunciare. Il padre integralista è stato condannato, ma ancora si giustifica: quello era semplicemente il suo metodo per educare la figlia. La vicenda, accaduta a Milano, ha portato a una condanna in primo grado di 5 anni e 6 mesi di carcere. L'uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, resterà dietro le sbarre. La procura aveva chiesto due anni e mezzo, il giudice ha deciso per una pena maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
