picchiarono due carabinieri ladri seriali a processo

Li avevano intercettati, inseguiti e, dopo una violenta colluttazione in cui erano rimasti seriamente feriti due carabinieri, li avevano arrestati. L’operazione era stata a messa segno dai militari dell’Arma del Comando provinciale di Fermo e in manette erano finiti due ‘topi di appartamento’ seriali casertani di origini albanesi, di 46 e 40 anni. Entrambi, a conclusione delle indagini, sono stati rinviati a giudizio per furto aggravato in concorso, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza e violenza a pubblico ufficiale in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
