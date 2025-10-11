Picchia e minaccia l' anziana madre per due anni
La Polizia di Stato della Questura di Frosinone ha eseguito un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e un divieto di avvicinamento alla parte offesa con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo che ormai da anni maltrattava la povera madre. Dopo un'attenta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
