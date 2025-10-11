Piazza Salvo d’Acquisto controlli e lezioni di legalità con la polizia

Cani poliziotto, robot e agenti della questura di Ancona a contatto con i bambini della scuola primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona. E’ avvenuto ieri mattina in piazza Salvo D’Acquisto, una mattinata all’insegna della sicurezza e della prevenzione, ma anche delle curiosità, come quella del cane poliziotto Jack che nella dimostrazione del suo lavoro alla ricerca di sostanze stupefacenti ha attirato l’attenzione di tutti i bambini presenti. Un evento fortemente voluto dal questore Cesare Capocasa nell’ambito delle iniziative di prossimità, che ha trasformato la piazza in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

