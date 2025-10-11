Piazza Angelini si ri-rifà il look Più alberi e una sola isola ecco le novità
Bergamo. Un nuovo look per Piazza Angelini. Rispetto alla prima prospettiva anticipata ad agosto, l’amministrazione comunale ha varato un nuovo piano, già approvato dalla Soprintendenza, per ridisegnare lo spazio aperto di Città Alta, attualmente utilizzato dai residenti come parcheggio. Almeno fino a gennaio, quando inizieranno i primi lavori per la nuova piazza. Doppiamente nuova, per la precisione. Il primo progetto prevedeva infatti la posa di tre isole e di otto carpini piantati all’interno di grossi vasi con un camminamento in pietra per attraversare la piazza. Per ridurre i costi della rigenerazione l’intenzione di Palafrizzoni era di non toccare la pavimentazione, ma ulteriori approfondimenti hanno evidenziato una situazione che non può essere risolta attraverso interventi mirati su singoli pezzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: piazza - angelini
Via le auto da piazza Angelini: stop ai dehors, rinviato il rifacimento del ciottolato
Città Alta, Piazza Angelini sarà pedonale: via le auto, ecco alberi e panchine -Foto
Città Alta, c’è l’ok della Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini
I lavori sono soltanto preliminari, ma il divieto di sosta conseguente inizierà a dare un’idea di come sarà piazza Angelini liberata dalle auto, anche se solo parziale. - X Vai su X
Oggi Lorenzo dell’Azienda Agricola Angelini Lorenzo di Arco ci racconta cosa succede in questo periodo alle sue capre . Con l’arrivo dell’autunno, le giornate si accorciano e la natura rallenta il suo passo. Le capre entrano nel periodo degli accoppiamenti e Vai su Facebook
Città Alta, isola verde in Piazza Angelini e stop alle auto. Nuovi parcheggi per residenti lungo le Mura - La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Angelini. Si legge su ecodibergamo.it
Bergamo, piazza Angelini: la giunta rinvia i lavori a metà gennaio 2026. Modifiche al progetto: niente più vasi, gli alberi saranno interrati - La nota della giunta dopo le interlocuzioni con i residenti e le sollecitazioni del centrodestra Sul progetto di liberare piazza Angelini, in Città Alta, dalle auto, l'amministrazione ribadisce la vol ... Scrive bergamo.corriere.it