Bergamo. Un nuovo look per Piazza Angelini. Rispetto alla prima prospettiva anticipata ad agosto, l’amministrazione comunale ha varato un nuovo piano, già approvato dalla Soprintendenza, per ridisegnare lo spazio aperto di Città Alta, attualmente utilizzato dai residenti come parcheggio. Almeno fino a gennaio, quando inizieranno i primi lavori per la nuova piazza. Doppiamente nuova, per la precisione. Il primo progetto prevedeva infatti la posa di tre isole e di otto carpini piantati all’interno di grossi vasi con un camminamento in pietra per attraversare la piazza. Per ridurre i costi della rigenerazione l’intenzione di Palafrizzoni era di non toccare la pavimentazione, ma ulteriori approfondimenti hanno evidenziato una situazione che non può essere risolta attraverso interventi mirati su singoli pezzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Piazza Angelini si ri-rifà il look. Più alberi e una sola isola, ecco le novità