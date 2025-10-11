Pianteodosi lancia Meloni al Colle | Sarebbe bello vederla presidente della Repubblica

Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Perché no. Il ministro dell'Interno Piantedosi ci crede. In un futuro, certo, magari non proprio prossimo. Intervenuto alla 'Festa dell'Ottimismo 2025, organizzata da 'Il Foglio' a Firenze, il titolare del Viminale non ha chiuso le porte alla. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: pianteodosi - lancia

Piantedosi: «Antisemitismo in fortissima crescita». Attori e giuristi firmano la denuncia contro Meloni alla Corte penale internazionale - L’accusa, non ancora depositata, riguarda anche i ministri Tajani e Crosetto e l’ad di Leonardo Cingolani. Da corriere.it

Almasri, Meloni in Aula blinda Nordio, Piantedosi e Mantovano. M5s: “Torni per parlare di genocidio e Flotilla” - La Camera nega l'autorizzazione a procedere per i tre esponenti del governo accusati per la scarcerazione del generale libico ... Scrive ilfattoquotidiano.it