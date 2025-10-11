Piantedosi | Sarebbe bello vedere Giorgia Meloni al Quirinale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ministro dell’Interno elogia la premier: “È donna, è giovane, rappresenterebbe un segnale importante per l’Italia”. Durante la Festa dell’Ottimismo 2025, organizzata da Il Foglio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso un auspicio destinato a far discutere: la possibilità di vedere Giorgia Meloni come futura presidente della Repubblica. “ È donna, è giovane, sarebbe una bella cosa per tutto il Paese – ha dichiarato Piantedosi -. Dopo aver avuto il primo presidente del Consiglio donna, sarebbe significativo che un giorno anche il Quirinale potesse essere guidato da Giorgia Meloni”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Piantedosi: «Sarebbe bello vedere Giorgia Meloni al Quirinale»

