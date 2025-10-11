Piantedosi lancia Meloni al Colle | Sarebbe bello vederla presidente della Repubblica

Today.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Perché no. Il ministro dell'Interno Piantedosi ci crede. In un futuro, certo, magari non proprio prossimo. Intervenuto alla 'Festa dell'Ottimismo 2025', organizzata da 'Il Foglio' a Firenze, il titolare del Viminale non ha chiuso le porte alla. 🔗 Leggi su Today.it

