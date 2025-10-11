Piantedosi | Cirielli candidato in Campania? Non si poteva trovare una soluzione migliore

Matteo Piantedosi a tutto campo. Alla festa de Il Foglio a Firenze, il ministro degli interni ha affrontato la questione della sicurezza in relazione alle manifestazioni pro Gaza, si è detto fiducioso sull’esito del referendum sulla giustizia e non ha nascosto la speranza di vedere, dopo la conclusione del settennato di Mattarella, Giorgia Meloni al Colle. “Sulle manifestazioni siamo vigili”. Parlando delle manifestazioni pro Gaza e degli incidenti avvenuti, il titolare del Viminale ha detto che, “alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c’è una strategia o meno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

