Piantedosi | Cirielli candidato in Campania? Non si poteva trovare una soluzione migliore

Secoloditalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Piantedosi a tutto campo. Alla festa de Il Foglio a Firenze, il ministro degli interni ha affrontato la questione della sicurezza in relazione alle manifestazioni pro Gaza, si è detto fiducioso sull’esito del referendum sulla giustizia e non ha nascosto la speranza di vedere, dopo la conclusione del settennato di Mattarella, Giorgia Meloni al Colle. “Sulle manifestazioni siamo vigili”. Parlando delle manifestazioni pro Gaza e degli incidenti avvenuti, il titolare del Viminale ha detto che, “alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c’è una strategia o meno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

piantedosi cirielli candidato in campania non si poteva trovare una soluzione migliore

© Secoloditalia.it - Piantedosi: “Cirielli candidato in Campania? Non si poteva trovare una soluzione migliore”

In questa notizia si parla di: piantedosi - cirielli

Sondaggio Emg, Piantedosi e Cirielli migliori candidati centrodestra in Campania

Regionali Campania, il sondaggio. Cirielli e Piantedosi avanti. Spunta Marta Schifone

Guerriglia pro Pal, Cirielli: “Solo ebeti, ora i cattivi maestri abbassino i toni”. Piantedosi: isolare i violenti

Il centrodestra trova l’accordo sui candidati (e Giorgia si aggiudica la Lombardia): chi è Edmondo Cirielli - Il centrodestra ha trovato l’accordo sui candidati presidenti per le prossime elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia. Riporta thesocialpost.it

piantedosi cirielli candidato campaniaRegionali Campania, FdI sceglie Cirielli, ma Forza Italia frena. Ecco perché - A un mese e mezzo dalle Regionali in Campania, Fdi avanza la sua proposta sul candidato, ma su nome Edmondo Cirielli c'è la resistenza di FI ... Si legge su policymakermag.it

Cerca Video su questo argomento: Piantedosi Cirielli Candidato Campania