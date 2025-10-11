Piantedosi azzarda Meloni al Colle | Sarebbe bellissimo Renzi rilancia citando Berlusconi | La sua fu sfiga

L’ipotesi Giorgia Meloni al Quirinale entra ufficialmente nel dibattito politico. A rilanciarla è stato, con sorprendente franchezza, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto alla «Festa dell’Ottimismo 2025» organizzata da Il Foglio a Palazzo Vecchio, Firenze. Una dichiarazione che rompe un tabù e apre scenari politici finora solo sussurrati nei corridoi della maggioranza. «È donna, è giovane, sarebbe una bella cosa per tutto il Paese – ha detto Piantedosi -. Dopo aver avuto il primo presidente del Consiglio donna, sarebbe bello un giorno avere anche un presidente della Repubblica donna nella persona di Giorgia Meloni». 🔗 Leggi su Open.online

Ieri volevano Ilaria Salis in catene in Ungheria, dove non esiste Stato di diritto. Oggi alla Camera salvano Nordio, Piantedosi e Mantovano, che non andranno a processo per la vergognosa liberazione del criminale libico Almasri. L'indecente doppia morale ipo - facebook.com Vai su Facebook

