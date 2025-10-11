Piantagione di marijuana poco lontana dal centro di Verona | maxi sequestro di droga ed un arresto

L'indagine della polizia di Stato scaligera avviata lo scorso mese di giugno, avrebbe permesso di individuare un laboratorio per la produzione di marijuana e hashish ed una piantagione di circa 1000 piantine di cannabis in una frazione di Verona, poco lontana dal centro. L'operazione, coordinata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

