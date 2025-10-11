Pianosi campione del mondo E’ il leader della Formula Kite

A Pesaro è nata una stella che si è già confermata tale sia in Europa che nel mondo. Il classe 2005 Riccardo Pianosi, atleta della Marina Militare e della Federazione Italiana Vela, imponendosi domenica nel Sardina Grand Slam a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, si è laureato Campione del Mondo 2025 di Formula Kite e ha confermato per l’ennesima volta di avere il futuro dalla sua parte. Il 2025 per Riccardo è stato semplicemente perfetto sia dal punto di vista sportivo che personale. Oltre infatti ad essere salito sul podio in tutte le regate disputate, con il peggior risultato dell’anno rappresentato da un secondo posto; Riccardo il 29 agosto scorso sposandosi con la campionessa di windsurf Giorgia Speciale ha vissuto uno tra i giorni più belli della sua vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

