Pianosi campione del mondo E’ il leader della Formula Kite
A Pesaro è nata una stella che si è già confermata tale sia in Europa che nel mondo. Il classe 2005 Riccardo Pianosi, atleta della Marina Militare e della Federazione Italiana Vela, imponendosi domenica nel Sardina Grand Slam a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, si è laureato Campione del Mondo 2025 di Formula Kite e ha confermato per l’ennesima volta di avere il futuro dalla sua parte. Il 2025 per Riccardo è stato semplicemente perfetto sia dal punto di vista sportivo che personale. Oltre infatti ad essere salito sul podio in tutte le regate disputate, con il peggior risultato dell’anno rappresentato da un secondo posto; Riccardo il 29 agosto scorso sposandosi con la campionessa di windsurf Giorgia Speciale ha vissuto uno tra i giorni più belli della sua vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pianosi - campione
VENTO D’ORO! Riccardo Pianosi profeta in patria: campione del mondo di Formula Kite in Sardegna!
?STRAORDINARIO OROOOOO, RICCARDO È CAMPIONE DEL MONDO! Un fantastico Riccardo Pianosi, sale sul tetto del mondo del kite surf trionfando sulle acque casalinghe di Quartu Sant'Elena. Per il 20enne fuoriclasse azzurro è la terza med - facebook.com Vai su Facebook
Noi abbiamo ancora la testa lì, a Quartu Sant’Elena, con la medaglia d’oro di Riccardo Pianosi Campione Europeo 2025 Campione Europeo Youth 2025 Campione Mondiale 2025 #SportVela | #AmaLaVela - X Vai su X
Pianosi campione del mondo. E’ il leader della Formula Kite - Il classe 2005 Riccardo Pianosi, atleta della Marina Militare e della Federazione Italiana Vela, imponendosi domenica nel Sardina Grand Slam a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, si è ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Formula Kite, Riccardo Pianosi campione del mondo: è la prima volta per l'Italia - Leggi su Sky Sport l'articolo Formula Kite, Riccardo Pianosi campione del mondo: è la prima volta per l'Italia ... Da sport.sky.it