Piano strade l’accusa di Petrillo | Approvata graduatoria San Giorgio del Sannio tra i 10 esclusi

Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale del 9 ottobre 2025, ha pubblicato la graduatoria dei Comuni beneficiari dei finanziamenti destinati alla realizzazione e alla ristrutturazione delle strade comunali. Sono  366 i progetti ammessi e finanziati, con una  media di circa 3 milioni di euro per Comune. Solo  10 progetti  in tutta la Campania  non sono stati ammessi al finanziamento. Tra questi, purtroppo, figura  San Giorgio del Sannio. Un’altra occasione persa per la nostra comunità e un nuovo fallimento per l’amministrazione Ricci, dopo la  bocciatura del progetto della scuola capoluogo  da  12,7 milioni di euro  e il  totale disinteresse  nel partecipare al bando  “Bici in Comune”, che offriva la possibilità di realizzare piste ciclabili e promuovere la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

