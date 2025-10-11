Piano strade della Regione Campania la soddisfazione della Comunità Montana del Fortore

Tempo di lettura: 2 minuti “Esprimiamo la più viva soddisfazione per l’inserimento nella graduatoria relativa al piano strade della Regione Campania di tutti e 12 gli interventi richiesti dai comuni ricadenti nella  Comunità Montana del Fortore, area interna SNAI Fortore Beneventano, in forma singola o associata, per un importo totale di circa 28 milioni di euro  che ricadranno in pressoché tutti i comuni del comprensorio ”. Lo dichiara il presidente dell’ente montano fortorino Zaccaria Spina, in relazione alla pubblicazione del decreto dirigenziale n. 12 del 9 ottobre 2025. Il decreto ha approvato la graduatoria relativa all’avviso pubblico per manifestazione di interesse “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

