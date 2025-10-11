Piano Strade a Mercato San Severino | ok al finanziamento di 3 milioni di euro

Tre milioni di euro per il Piano Strade a Mercato San Severino. A tanto ammonta il finanziamento, riconosciuto dalla Regione Campania con decreto dirigenziale a firma di Giuseppe Carannante, con cui è stato ammesso l’ente guidato dal Sindaco Antonio Somma.Il commento“Con il primo lotto, che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: piano - strade

Bilancio Amt, piano d’emergenza. Quattro strade per risanare i conti

Proseguono i cantieri, due nuove strade nel piano asfalti 2025: de’ Medici e Caravaggio

Scuole, palestra e strade: "Un piano da 5,3 milioni"

“Piano Strade della Regione Campania”: ammesso a finanziamento per i lavori di “Messa in sicurezza e riammagliamento della rete stradale di Vallata e Carife”, comune Capofila Vallata per €.2.997.000,00. - facebook.com Vai su Facebook

Piano viabilità delle strade provinciali: 10milioni per la messa in sicurezza http://dlvr.it/TNbcZZ #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Mercato San Severino, arrivano 3 milioni di euro per migliorare la viabilità - L'articolo Mercato San Severino, arrivano 3 milioni di euro per migliorare la viabilità proviene da OttoPagine. Segnala msn.com

Nuovo mercato Piano San Lazzaro, operatori preoccupati da stallo - Il cantiere del nuovo Mercato del Piano San Lazzaro ad Ancona è fermo da settimane, una situazione che sta generando preoccupazione tra gli oltre 50 operatori coinvolti nel progetto e alimenta un ... Riporta ansa.it