Piano pace Striscia di Gaza mercoledì 15 ottobre informativa di Tajani

ROMA – Nella seduta di mercoledì 15 ottobre, a partire dalle ore 9, avrà luogo l’informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (foto), sul Piano di pace per la Striscia di Gaza. Come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, sarà possibile seguire l’appuntamento in diretta sul canale satellitare e sulla webtv della Camera dei Deputati anche con la traduzione nella lingua dei segni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Piano pace Striscia di Gaza, mercoledì 15 ottobre informativa di Tajani

In questa notizia si parla di: piano - pace

Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo

Per Francesca Albanese, il piano di pace del Presidente Trump è una follia e i palestinesi dovrebbero ribellarsi? Ma si vergogni! - facebook.com Vai su Facebook

Questo piano di pace per Gaza potrebbe davvero funzionare. Lo stile negoziale non ortodosso del presidente merita un riconoscimento - scrive il Washington Post di Bezos - X Vai su X

Cosa succede adesso a Gaza - Il ritiro dell’esercito israeliano, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri, e l’arrivo di cibo e generi di prima necessità nella Striscia ... Secondo ilpost.it

Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Si legge su tg24.sky.it