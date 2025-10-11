Peter Thiel teme l’arrivo dell’anticristo la confessione a porte chiuse del fondatore di Paypal | Può essere uno come Greta Thunberg

L’ anticristo sta arrivando e potrebbe avere le fattezze di «qualcuno come Greta Thunberg ». Ne è convinto Peter Thiel, miliardario della Silicon Valley, fondatore di PayPal e grande sostenitore di Donald Trump, J.D. Vance e, più in generale, della destra americana. Nelle scorse settimane, l’imprenditore 58enne ha tenuto un ciclo di quattro conferenze a porte chiuse a San Francisco. Un appuntamento imperdibile per fare il punto su ciò che accade nel mondo, ma che a un certo punto sembra essersi trasformato in una sorta di lezione di teologia. La venuta del «re malvagio». Tra le uscite più stravaganti, trapelate su tutti i giornali americani nonostante la riservatezza degli incontri, ce ne sono alcune che riguardano la preoccupazione dello stesso Thiel per l’arrivo, in un futuro non troppo remoto, dell’anticristo. 🔗 Leggi su Open.online

