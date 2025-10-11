Peste del gambero nel bacino del Sangro | a rischio la specie autoctona

Un nuovo focolaio di peste del gambero, o afanomicosi, torna a minacciare, dopo dodici anni, la sopravvivenza della specie autoctona “Austropotamobius pallipes” nel bacino del fiume Sangro. L’allarme, scattato dopo il ritrovamento di numerose carcasse, è stato confermato nei giorni scorsi dalle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Focolaio di peste del gambero nel torrente: scatta il divieto di pesca a Villa Santa Maria e Roio del Sangro

peste gambero bacino sangroTorna la peste del gambero nel bacino del Sangro: scattano le misure di protezione - ] ... Si legge su ecoaltomolise.net

TORNA LA PESTE DEL GAMBERO NEL FIUME SANGRO: SCATTANO LE CONTROMISURE DELL’ASL DI CHIETI - CHIETI – Dopo dodici anni, un nuovo focolaio di peste del gambero, o afanomicosi, minaccia la sopravvivenza della specie autoctona Austropotamobius pallipes nel bacino del fiume Sangro nel chietino. abruzzoweb.it scrive

