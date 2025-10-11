Peste del gambero nel bacino del Sangro | a rischio la specie autoctona
Un nuovo focolaio di peste del gambero, o afanomicosi, torna a minacciare, dopo dodici anni, la sopravvivenza della specie autoctona "Austropotamobius pallipes" nel bacino del fiume Sangro. L'allarme, scattato dopo il ritrovamento di numerose carcasse, è stato confermato nei giorni scorsi dalle.
