Peste del gambero | è allarme epidemia nelle acque abruzzesi Tutta colpa della specie della Louisiana
Nel bacino del fiume Sangro c’è un focolaio di peste di gambero, o afanomicosi, che minaccia la sopravvivenza della specie autoctona Austropotamobius pallipes. L’allarme, scattato dopo il ritrovamento di numerose carcasse, è stato confermato dalle analisi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie che hanno rilevato la presenza del fungo Aphanomyces astaci. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha immediatamente informato i sindaci dei comuni interessati, sollecitandoli a emettere ordinanze restrittive per contenere l’epidemia. L’indagine è partita tra il 22 e il 23 settembre scorsi, quando il personale della sanità animale della Asl, guidato dal direttore Giovanni Di Paolo, ha effettuato un monitoraggio mirato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
TORNA LA PESTE DEL GAMBERO NEL FIUME SANGRO: SCATTANO LE CONTROMISURE DELL’ASL DI CHIETI - CHIETI – Dopo dodici anni, un nuovo focolaio di peste del gambero, o afanomicosi, minaccia la sopravvivenza della specie autoctona Austropotamobius pallipes nel bacino del fiume Sangro nel chietino. Scrive abruzzoweb.it
