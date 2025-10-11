Peste del gambero | è allarme epidemia nelle acque abruzzesi Tutta colpa della specie della Louisiana

Secoloditalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel bacino del fiume Sangro c’è un focolaio di peste di  gambero, o afanomicosi, che minaccia la sopravvivenza della specie autoctona Austropotamobius pallipes. L’allarme, scattato dopo il ritrovamento di numerose carcasse, è stato confermato dalle analisi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie che hanno rilevato la presenza del fungo Aphanomyces astaci. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha immediatamente informato i sindaci dei comuni interessati, sollecitandoli a emettere ordinanze restrittive per contenere l’epidemia. L’indagine è partita tra il 22 e il 23 settembre scorsi, quando il personale della sanità animale della Asl, guidato dal direttore Giovanni Di Paolo, ha effettuato un monitoraggio mirato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

peste del gambero 232 allarme epidemia nelle acque abruzzesi tutta colpa della specie della louisiana

© Secoloditalia.it - Peste del gambero: è allarme epidemia nelle acque abruzzesi. Tutta colpa della specie della Louisiana

In questa notizia si parla di: peste - gambero

Focolaio di peste del gambero nel torrente: scatta il divieto di pesca a Villa Santa Maria e Roio del Sangro

Peste del gambero nel bacino del Sangro: a rischio la specie autoctona

TORNA LA PESTE DEL GAMBERO NEL FIUME SANGRO: SCATTANO LE CONTROMISURE DELL’ASL DI CHIETI - CHIETI – Dopo dodici anni, un nuovo focolaio di peste del gambero, o afanomicosi, minaccia la sopravvivenza della specie autoctona Austropotamobius pallipes nel bacino del fiume Sangro nel chietino. Scrive abruzzoweb.it

peste gambero 232 allarmePeste di gambero nel Sangro, scattano divieti: «La situazione &#232; seria e richiede la massima collaborazione da parte di tutti» - Nel bacino del fiume Sangro è stato individuato un focolaio di afanomicosi, conosciuta anche come peste del gambero, che sta mettendo a rischio la sopravvivenza del gambero di ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Peste Gambero 232 Allarme