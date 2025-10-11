Pessolano Oltre | La città a rotoli e le contraddizioni del governatore
“Il governatore ammonisce l’assessore alla Sicurezza, ed ecco che scattano i controlli della Polizia Municipale in alcune arterie importanti del centro storico. Governa da sempre la città di Salerno, ma coglie l’occasione per richiamare alle inefficienze assessori che sono stati nominati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: pessolano - oltre
Salerno, Pessolano (Oltre): "Lungomare Marconi, servono controlli notturni e preselezione semaforica"
Lavori al Corso, Pessolano (Oltre): “I cantieri vanno rimossi prima di San Matteo"
Nubifragio e allagamenti a Salerno, Pessolano (Oltre): “Pochi minuti di pioggia e la città è andata in tilt"
Pessolano (Oltre): verde pubblico: incuria ormai consolidata, situazione critica #Salerno - facebook.com Vai su Facebook
Allarme sicurezza a Salerno, Pessolano (Oltre): "Si dà più importanza alle Luci d'Artista" https://salernotoday.it/cronaca/sicurezza-salerno-pessolano-appello-critica-luci-d-artista.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/6711853854187 - X Vai su X
Pessolano (Oltre): "La città a rotoli e le contraddizioni del governatore" - “Il governatore ammonisce l’assessore alla Sicurezza, ed ecco che scattano i controlli della Polizia Municipale in alcune arterie importanti del centro storico. Segnala salernotoday.it