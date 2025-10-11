Pesaro Rugby su il sipario Si parte in casa il 19 ottobre

Banca di Pesaro ancora vicina alla Pesaro Rugby. Ecco perché la squadra che disputerà anche quest’anno il campionato di serie A, si parte il 19 ottobre in casa contro Viadana, è stata presentata nella sede di Banca di Pesaro in via Milano. Ad ospitare giocatori, dirigenti e allenatore, il direttore dell’istituto bancario Paolo Benedetti: "Siamo partner di un progetto serio che interpreta al meglio dei valori importanti. E’ vero bisogna anche vincere, ma è anche bello l’ambiente, questa cittadinella di sport, valori e amicizia". La parola passa al presidente della Pesaro Rugby Simone Mattioli, appena riconfermato per altri quattro anni: "Porterò ancora avanti con amore e professionalità questo club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesaro Rugby, su il sipario. Si parte in casa il 19 ottobre

