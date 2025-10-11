Perugia spacciatore sorpreso dietro un cespuglio con 39 dosi di eroina e cocaina
Un tunisino di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia a Perugia per spaccio di droga nei pressi della stazione di Sant’Anna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: perugia - spacciatore
Arrestato a #Perugia spacciatore albanese in fuga con #droga in auto #arresto #carabinieri #cocaina #Inseguimento #SanMarc #Spaccio - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, spaccio di droga vicino alla stazione di Sant'Anna: arrestato - X Vai su X
Perugia, spacciatore sorpreso dietro un cespuglio con 39 dosi di eroina e cocaina - Un tunisino di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia a Perugia per spaccio di droga nei pressi della stazione di Sant’Anna. Si legge su virgilio.it