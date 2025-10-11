Perugia spaccia alla stazione Sant' Anna | catturato

Eroina e cocaina. La polizia di Perugia ha arrestato un 37enne, cittadino tunisino con numero precedenti, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato catturato vicino alla stazione Sant'Anna. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno individuato durante una ‘vendita’ dopo che aveva tirato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: perugia - spaccia

Arrestato a #Perugia spacciatore albanese in fuga con #droga in auto #arresto #carabinieri #cocaina #Inseguimento #SanMarc #Spaccio - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, sequestrati dieci milioni di euro di droga in otto mesi https://ift.tt/uo96gbL https://ift.tt/SzDR82X - X Vai su X

Perugia, spaccio di droga vicino alla stazione di Sant’Anna: arrestato - Un tunisino di 37 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine di Perugia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Scrive umbria24.it

Lotta a spaccio, furti e degrado a Perugia: stretta a Sant'Anna. E c'è chi ora chiede un ping pong - Lotta allo spaccio, ai furti e al degrado: stretta nell'area della stazione e del parco di Sant'Anna. Come scrive ilmessaggero.it