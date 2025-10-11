Perugia-Rimini 0-1 sesta sconfitta consecutiva per il Grifo
Perugia, 11 ottobre 2025 – Tristezza infinita al Curi. Arriva la sesta sconfitta consecutiva per il Grifo, la quarta consecutiva in casa. Questa volta è il Rimini a fare festa nello stadio biancorosso con un gol messo a segno da Lepri al 25’. Peccato, perché la partenza è stata buona. Nei primi tre minuti il Grifo ha due chance: prima Calapai che va al tiro, poi crossa per Ogunseye, il colpo di testa finisce di poco a lato. Al 12’ ci prova Giunti dalla distanza, all 21’ Manzari manda in porta Kanoute che però perde l’attimo. Al 25’ il Rimini passa avanti dagli sviluppi di un calcio d’angolo, batti e ribatti con la palla che arriva al centro dell’area biancorossa, Tozzuolo non spazza via, lepri arriva e fa 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
