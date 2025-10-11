Perugia la festa è iniziata | inaugurati i Baracconi Edizione dedicata ad Antonella Vitali
Taglio del nastro a Pian di Massiano. Inaugurazione ufficiale per la 102esima edizione del Luna Park di Perugia, appuntamento amatissimo e radicato nella tradizione cittadina, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la regione.Alla cerimonia erano presenti l’assessore allo sviluppo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Perugia, la maxi festa dei giovani pellegrini spagnoli in piazza del Bacio: attese più di duemila persone
Giubileo 2025, Perugia e Assisi capitali dei giovani cattolici: oltre 2mila da tutto il mondo. La grande Festa al Bacio e la fede in Acutis
Perugia, Emanuele Chiucchiù sarà diacono permamente per la festa del patrono Lorenzo
I #Baracconi tornano a #Perugia: sabato #inaugurazione e #festa
ACLI Perugia In occasione della Festa dei nonni, appuntamento oggi 2 ottobre a Ponte San Giovanni per una giornata ricca di eventi. Si comincia la mattina alle 10 presso il centro socio-culturale 1° maggio di Ponte San Giovanni, con l'incontro dedicato al t
A Perugia la prima festa regionale di Avs Umbria - Si terrà da venerdì 19 a domenica 21 settembre la prima festa regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Umbria, "Terra!