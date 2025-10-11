Perugia cantieri lungo la E45 | lavori fino al 31 gennaio 2026

Partiranno lunedì 13 ottobre i nuovi lavori lungo la E45 a Perugia. I cantieri portano con loro nuove limitazioni al traffico per un paio di chilometri e la chiusura di uno svincolo. I lavori dovrebbero andare avanti per circa quattro mesi. Come spiega una nota di Anas “per consentire gli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

