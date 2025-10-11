Perugia cantieri lungo la E45 | lavori fino al 31 gennaio 2026
Partiranno lunedì 13 ottobre i nuovi lavori lungo la E45 a Perugia. I cantieri portano con loro nuove limitazioni al traffico per un paio di chilometri e la chiusura di uno svincolo. I lavori dovrebbero andare avanti per circa quattro mesi. Come spiega una nota di Anas “per consentire gli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: perugia - cantieri
Contestualmente, nella tratta interessata dal cantiere, saranno temporaneamente chiuse al traffico le rampe di ingresso dello svincolo di Montebello (km 65,000) in entrambe le direzioni.