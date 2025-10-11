pergola omaggio al re del pop alla fiera del tartufo bianco

Pergola, 12 ottobre 2025 – Ci sarà anche un energico omaggio al re del pop domani pomeriggio a Pergola, nell’ambito della seconda domenica della Fiera nazionale del tartufo bianco. In Piazza Fulvi, a ingresso gratuito come tutti gli altri spettacoli in programma durante la rassegna dedicata al ‘diamante della terra’, dalle 17,30 andrà in scena il ‘Michael Jackson Show ’ che avrà come protagonista Roy Paladini. Il poliedrico artista (ballerino e cantante), noto per essere stato il vincitore dell’edizione 2023 di ‘Tali e Quali Show’, proporrà uno spettacolo che include musica, coreografie, costumi e un coinvolgimento del pubblico per ricreare l'esperienza dei grandi show di Michael Jackson. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

