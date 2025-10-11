Perego | incendio distrugge il monastero della Bernaga dove Carlo Acutis ricevette la Prima Comunione

La Valletta Brianza (Lecco), 11 ottobre 2025 – Un incendio ha distrutto il Monastero della Bernaga, a Perego della Valletta Brianza. È il monastero delle Romite ambrosiane, che sono monache di clausura diocesane. Si tratta anche del monastero dove san Carlo Acutis, recentemente canonizzato e proclamato patrono di internet, ha ricevuto la Prima Comunione 16 giugno 1998, ad appena 7 anni d'età, su permesso speciale. Tutte le religiose sono state tratte in salvo e sfollate. Stanno tutte bene e attualmente sono state trasferite in municipio. I fatti. Il rogo è divampato questa sera, poco dopo le 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

