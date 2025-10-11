Perdite milionare e ristoranti che chiudono i battenti scricchiola l' impero di Salt Bae

La sua pioggia di sale e le sue bistecche dorate hanno fatto il giro del mondo, e non unicamente attraverso i social media, dal momento che solo su Instagram può contare su un seguito di oltre 50 milioni di follower: sull'onda di un successo che sembrava travolgente, Salt Bae ha infatti aperto decine di ristoranti, facendo il pieno di clienti, ma sembra proprio che l'impero milionario da lui messo in piedi stia iniziando a scricchiolare e a presentare il conto di una spinta evidentemente effimera. Come riportato dal The Sun, il centro nevralgico del business europeo dell'imprenditore turco, vale a dire il ristorante Nusr-Et a Knightsbridge, ha fatto registrare solo lo scorso anno una perdita da 5,4 milioni di sterline, un abisso, se paragonato coi conti più che positivi del primo anno di vita: nel 2021, infatti, il locale incassò 7 milioni di sterline, e andò ancora meglio (+10 milioni di sterline), durante i 12 mesi successivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Perdite milionare e ristoranti che chiudono i battenti, scricchiola l'impero di Salt Bae

In questa notizia si parla di: perdite - milionare

Perdite milionare e ristoranti che chiudono i battenti, scricchiola l'impero di Salt Bae - Cinque dei suoi sette locali negli Stati Uniti sono già chiusi e la crisi economica sembra solo agli inizi La sua pioggia di sale e le sue bistecche dorate hanno fatto il giro del mondo, e non unicame ... Lo riporta msn.com

“Perdite per 5,4 milioni e ristoranti chiusi, tutta colpa della bistecca da 1500 euro e delle recensioni negative”: l’impero di Salt Bae è in crisi - L'impero di Salt Bae è in crisi con perdite di 5,4 milioni di sterline e la chiusura di cinque ristoranti negli Stati Uniti ... Si legge su ilfattoquotidiano.it