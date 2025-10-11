Perde il controllo dello scooterone e si schianta contro una rotatoria a Montesilvano morto un uomo

Ilpescara.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 57 anni è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 11 ottobre a Montesilvano. L'uomo in sella a uno scooterone, in base alle prime informazioni, stava percorrendo il lungofiume Saline in direzione Cappelle sul Tavo, quando, per cause da accertare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

