Percorso speciale per le giornate Fai d’autunno | la riscoperta di Palazzo Bosco Lucarelli

Due giornate dedicate alla riscoperta di una delle famiglie più illustri nella storia del capoluogo sannita: quella baronale di Bosco Lucarell i. La delegazione sannita del Fondo Ambiente Italiano, con il coinvolgimento degli istituti scolastici e naturalmente degli studenti del Liceo Scientifico "G. Galilei", del Liceo Scientifico "G. Rummo", dell'I.I.S. "G. Alberti" – Settore turistico, e dell'ITI "G. B. Bosco Lucarelli" hanno ripercorso pagine insigni della storia provinciale scritte da una Famiglia che ha dato anche un Padre Costituente della repubblica italiana. E' stato infatti riaperto Palazzo Bosco Lucarelli a Port'Aurea, di fronte al magnifico Arco di Traiano, in passato abitazione privata della famiglia baronale.

