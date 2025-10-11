Perché Vacherot e Rinderknech sono cugini? La finale romantica a Shanghai tra n 54 e n 204

La finale impensabile alla vigilia del torneo si è effettivamente materializzata: il francese Arthur Rinderknech e il monegasco Valentin Vacherot si affronteranno nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Shanghai, in programma domenica 12 ottobre. Il numero 54 del mondo e il numero 204 del ranking ATP si sfideranno nel match che metterà in palio il titolo di uno tornei più importanti del circuito internazionale dopo i quattro Slam. Rinderknech ha eliminato il russo Daniil Medvedev in semifinale, mentre Vacherot è partito dalle qualificazioni e ha sconfitto addirittura il kazako Alexander Bublik, l’olandese Tallon Griekspoor, il ceco Tomas Machac, il danese Holger Rune e il serbo Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Vacherot e Rinderknech sono cugini? La finale romantica a Shanghai tra n. 54 e n. 204

