Perché si sentono boati in Romagna | i precedenti dei voli supersonici e dei controlli Nato

Un boato improvviso. I vetri tremano, gli uccelli si alzano in volo, qualcuno scende in strada con il telefono in mano. In pochi secondi, i social si riempiono di messaggi: "Avete sentito anche voi? Ma cos'è successo?". Forse un terremoto, azzarda qualcuno. Un'esplosione, ipotizza qualcun altro.

Perché si sentono boati in Romagna: i precedenti dei voli supersonici e dei controlli Nato - Perché si sentono boati in Romagna: i precedenti dei voli supersonici e dei controlli Nato I boati come quelli avvertiti giovedì sono causati dai caccia che superano il muro del suono durante ...

Forti boati a Ravenna e Forlì, paura in Romagna. Partiti due caccia da Grosseto: cos'è successo - Non sono stati né terremoto né esplosioni: gli eurofighter sono partiti con una procedura d'urgenza per intercettare un Cessna che aveva interrotto i contatti via radio.