Perché si sentono boati in Romagna | i precedenti dei voli supersonici e dei controlli Nato

Riminitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un boato improvviso. I vetri tremano, gli uccelli si alzano in volo, qualcuno scende in strada con il telefono in mano. In pochi secondi, i social si riempiono di messaggi: “Avete sentito anche voi? Ma cos’è successo?”. Forse un terremoto, azzarda qualcuno. Un'esplosione, ipotizza qualcun altro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

perch233 sentono boati romagnaForti boati a Ravenna e Forlì, paura in Romagna. Partiti due caccia da Grosseto: cos’è successo - Non sono stati né terremoto né esplosioni: gli eurofighter sono partiti con una procedura d’urgenza per intercettare un Cessna che aveva interrotto i contatti via radio. Segnala msn.com

