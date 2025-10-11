Perché salta la puntata Stefano De Martino decisione costretta della Rai su Affari Tuoi

Niente “Affari Tuoi” questa sera. Rai 1 cambia completamente il suo palinsesto di sabato 11 ottobre, rinunciando al popolarissimo gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino per lasciare spazio ad un evento sportivo molto importante. La decisione, inevitabile, è legata all’incontro Italia-Estonia, valido per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio 2026, un appuntamento che la squadra guidata da Gennaro Gattuso non può permettersi di fallire. Dopo la consueta puntata di “Tale e Quale Show”, il sabato sera della rete ammiraglia subirà dunque modifiche importanti. “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci, che di norma apre la prima serata, slitterà alle 22:50 e proseguirà fino alle due di notte, mentre “Affari Tuoi” non troverà spazio nel palinsesto odierno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it