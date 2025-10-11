Perché portare in classe esperienze con animali piante acqua e terra è importante Alcune esperienze possibili

Bambini e animali, ma anche piante, acqua, terra. Le STEM possono diventare un’avventura viva e concreta quando passano attraverso la realizzazione e l’osservazione di biotopi, terrestri e acquatici. Per i piccoli della scuola primaria, questa non è solo un’attività didattica, ma un’esperienza immersiva, capace di unire curiosità, meraviglia e apprendimento in un unico percorso formativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

