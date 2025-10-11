Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Amica di Annalisa

Nell'ultimo album di Annalisa, Ma io sono fuoco, c'è una canzone che si chiama Amica e contiene la parola "puttana". Proviamo a spiegarvi l'uso del termine e il significato tstuale e musicale di questo brano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - riusciamo

A volte è difficile capire, riconoscere, accettare le emozioni dei propri figli. Non riusciamo a tollerare di vederli piangere e vorremmo che smettessero subito, perché quel pianto risuona forte dentro di noi di un dolore sordo, forse lontano, ma ancora tangibile. Al - facebook.com Vai su Facebook

Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso - In Italia si fanno largo sempre più spesso contaminazioni con le tradizioni folk; ed è così – con tutta probabilità – che Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso si è affermata come una delle ... Come scrive fanpage.it