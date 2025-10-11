Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Amica di Annalisa

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo album di Annalisa, Ma io sono fuoco, c'è una canzone che si chiama Amica e contiene la parola "puttana". Proviamo a spiegarvi l'uso del termine e il significato tstuale e musicale di questo brano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - riusciamo

Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso - In Italia si fanno largo sempre più spesso contaminazioni con le tradizioni folk; ed è così – con tutta probabilità – che Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso si è affermata come una delle ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Riusciamo Toglierci Testa