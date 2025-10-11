Perché Macron ha rinominato premier Sébastien Lecornu

Roma, 11 ottobre 2025 – Sabato scorso, Sébastien Lecornu regolava gli ultimi dettagli prima di presentare la nuova squadra di governo ai francesi. Il seguito è noto: levata di scudi generale, dimissioni di Lecornu con annessa caduta del governo più breve della storia francese, quarantotto ore di trattative per scongiurare nuove elezioni e una giornata di riunioni all’Eliseo per rinominare, in serata, lo stesso Lecornu. “Il presidente della Repubblica ha nominato primo ministro Sébastien Lecornu e l’ha incaricato di formare un governo”, recita il comunicato stampa dell’Eliseo, poco dopo le 22. France's Prime Minister Sebastien Lecornu, flanked by Paris Police Prefect Laurent Nunez (2nd L), speaks to journalists after a visit to a police station in L'Hay-les-Roses, on the southern outskirts of Paris on October 11, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

