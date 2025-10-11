Perché i dischi si chiamano vinili? Risponde la Crusca

Tratto dall’Accademia della Crusca Vinile è un sostantivo nato nell’àmbito della chimica, formato sulla base del latino v?n(um) ‘vino’ con l’aggiunta del suffisso -ile. La derivazione da v?n(um) si spiega col fatto che, in chimica, il vinile è un radicale monovalente derivato, tramite la sottrazione di un atomo d’idrogeno, proprio dall’etilene, il radicale dell’alcol etilico contenuto nel vino. Il suffisso -ile (dal francese -yle, a sua volta dal greco hýl? ‘materia’; cfr. GRADIT) è piuttosto comune nella nomenclatura della chimica organica, in particolare nella classificazione di gruppi alchilici come, ad esempio, metile, etile, propile, butile (cfr. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

