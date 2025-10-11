Programmi Tv, chi l’avrebbe mai detto? Anita Mazzotta, la concorrente più riservata e (apparentemente) imperturbabile della Casa, ha lasciato tutti a bocca aperta decidendo di abbandonare il Grande Fratello. Nessuna lite epica né strategia di gioco: alla base della sua scelta ci sono motivi familiari che hanno improvvisamente richiesto la sua presenza fuori dalle mura più spiate d’Italia. Altro che nomination, qui la realtà ha bussato forte! Il clima nella Casa? Da soap opera a film drammatico nel giro di pochi minuti. Il silenzio che ha avvolto i coinquilini alla notizia è stato quasi da Oscar. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perché ha lasciato la casa”. Terremoto al Grande Fratello, la notizia ufficiale sulla concorrente sciocca il pubblico