Per Salvini la pace a Gaza è merito di Netanyahu ma dimentica che ha un mandato d'arresto per crimini contro l'umanità

Matteo Salvini celebra Netanyahu come protagonista di una pace illusoria a Gaza, ignorando il contesto di occupazione, violenze e crisi umanitaria. Un legame politico e ideologico che esclude la prospettiva palestinese e legittima l'assedio in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

salvini pace gaza 232Per Salvini la pace a Gaza &#232; merito di Netanyahu, ma dimentica che ha un mandato d’arresto per crimini contro l’umanità - Matteo Salvini celebra Netanyahu come protagonista di una pace illusoria a Gaza, ignorando il contesto di occupazione, violenze e crisi umanitaria ... Come scrive fanpage.it

salvini pace gaza 232Salvini, 'la pace a Gaza si deve anche a Netanyahu' - La pace a Gaza "si deve anche a quello che alcuni giudicano un criminale, che &#232; Bibi Netanyahu, che ha tenuto duro in un momento difficile". Da msn.com

