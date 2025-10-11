Oggi, per la rassegna Sagge sono le Muse in parola, la Fondazione Tito Balestra di Longiano propone un pomeriggio interamente dedicato all’arte, ai libri e alla conoscenza, intrecciando due esperienze complementari: la mostra ’ Gli incisori amari ’ da Sciascia: Morandi, Bartolini, Viviani, Janich e la presentazione del libro ’ Morandi vivo. Vita e pensiero di un artista ’, Gli Ori, Pistoia 2025, un’opera fondamentale sulla vita e il pensiero di Giorgio Morandi. Dalle 16 sarà possibile visitare la mostra che raccoglie le opere incisorie di quattro grandi protagonisti del Novecento, legati all’universo critico e letterario di Leonardo Sciascia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per ’Sagge sono le muse’ il libro di Marilena Pasquali