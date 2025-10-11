Per Roberto Benigni e la moglie Nicoletta la vita ora è meno bella Esaurita la miniera d’oro dei film nell’ultimo anno non si sono distribuiti guadagni

L’ultimo film prodotto dalla Melampo cinematografica risale ormai a 20 anni fa, ed è «La tigre e la neve», dove Roberto Benigni era davvero tuttofare: regista, attore, sceneggiatore e appunto produttore insieme alla moglie Nicoletta Braschi, che in quella pellicola era anche attrice protagonista. Il tanto tempo passato, anche se nei venti anni non sono mancate produzioni teatrali e televisive come quelle su Dante, sulla Costituzione italiana e sulla Unione europea, si fa ormai sentire sui bilanci della Melampo. L’ultimo anno il fatturato, che vive ancora dei diritti di quelle produzioni, è sceso per la prima volta sotto il milione di euro, fermandosi esattamente a 852. 🔗 Leggi su Open.online

