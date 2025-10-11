Per Olivetti c’è già il sì della Lega

Il sindaco Massimo Olivetti riceve il primo endorsement della Lega in vista delle comunali previste per il 2026. "In questi anni Olivetti ha dimostrato con i fatti cosa significhi amministrare con serietà, competenza e attenzione al territorio, restituendo ai cittadini una città più sicura, ordinata e capace di guardare al futuro – spiega l’onorevole Giorgia Latini –. La Lega riconosce in Massimo Olivetti il punto di equilibrio e di sintesi di una coalizione che ha saputo dimostrare unità, capacità amministrativa e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini". Dichiarazioni che fugano ogni dubbio in chi pensava in un dietrofront di Olivetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

